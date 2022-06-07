Курс валют на 8.06.2022: Евро дешевеет

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 8 июня 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 8.06.2022: Евро покатился вниз

100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3119 грн. (31,19 за евро, -19 коп.)

100 российских рублей – 47,7 грн. (4,77 за 10 рублей, +2 коп.)

100 польских злотых – 680 грн. (6,80 за злотый, -4 коп.)

НБУ НБУ НБУ НБУ

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что на 1 июня международные резервы Украины составили $25,1 млрд, уменьшившись в мае на 7% или на $1,84 млрд. Отмечается, что на уменьшение объема резервов повлияли продажи валюты на межбанковском валютном рынке.