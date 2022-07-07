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Курс валют на 8.07.2022: Евро стабилизировался

Курс доллара зафиксирован на уровне 29,25 гривен
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 8.07.2022: Евро стабилизировался
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 8 июля 2022 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 8.07.2022: Евро замер 

  • 100 долларов США – 2925 грн. (29,25 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 2981 грн. (29,81 за евро, 0 коп.)
  • 100 российских рублей – 46,1 грн. (4,61 за 10 рублей, -2 коп.) 
  • 100 польских злотых – 624 грн. (6,24 за злотый, 0 коп.) 

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины по состоянию на 1 июля составили $22,76 млрд, снизившись в июне на 9%.

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