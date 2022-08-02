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Цены на автогаз в Украине падают

Средняя цена автогаза по стране составляет 28,73 грн/л.
 |  Автор: Ольга Опенько
Цены на автогаз в Украине падают
Иллюстративное фото / depositphotos

В Украине дешевеет автогаз. Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки – до 28,73 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях ОККО автогаз подешевел на 46 копеек, до 28,74 грн/л. В сети SOCAR автогаз продают за 29,61 грн/л (-88 копеек). На станциях "Автотранс" и BVS продукт подешевел 20 копеек, до 28,87 и 28,79 грн/л соответственно.

В пределах 22-30 копеек подешевел автогаз в сетях "БРСМ-Нафта" и Chipo, до 28,30 и 28,37 грн/л. Также на 17-50 копеек подешевел автогаз в сетях "Нефтек", Motto и ZOG.  

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Ранее мы писали о том, сколько стоят такие танки как британский Челленджер, американский Абрамс и немецкий Леопард 2.

 

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