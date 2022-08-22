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Курс валют на 23.08.2022: Евро теряет в цене

Официальный курс гривны по отношению к доллару установлен на уровне 36,56 грн/долл
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 23.08.2022: Евро теряет в цене
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 23 августа 2022г.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 23.08.2022: Евро подешевел на 18 копеек

  • 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.) 
  • 100 евро – 3656 грн. (36,56 за евро, -18 коп.) 
  • 100 российских рублей – 61,3 грн. (6,13 за 10 рублей, -6 коп.) 
  • 100 польских злотых – 767 грн. (7,67 за злотый, -6 коп.) 

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте.

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