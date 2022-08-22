- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 23.08.2022: Евро теряет в цене
Официальный курс гривны по отношению к доллару установлен на уровне 36,56 грн/долл
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 23 августа 2022г.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 23.08.2022: Евро подешевел на 18 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3656 грн. (36,56 за евро, -18 коп.)
- 100 российских рублей – 61,3 грн. (6,13 за 10 рублей, -6 коп.)
- 100 польских злотых – 767 грн. (7,67 за злотый, -6 коп.)
Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: