В Украине могут увеличить штрафы за превышение скорости

Документ предлагает ужесточить ответственность за существенное превышение разрешенной скорости

В Украине намерены усилить штрафы за превышение скорости. Уже подготовлен соответствующий проект закона. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

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Документ предлагает ужесточить ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также за создание аварийной ситуации.

Согласно законопроекту, суммы штрафов будут такими:

превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и более - 3400 грн;

превышение разрешенной скорости на 110 км/ч и более - 4250 грн;

превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, что повлекло за собой аварийную ситуацию - 5100 грн.

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При этом действующие штрафы предлагают оставить.

Ранее мы писали, что во время действия военного положения запрещено отключать абонентов от услуг ЖКХ из-за задолженности, а также останавливать их предоставление.