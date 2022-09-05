- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Цены на автогаз в Украине падают
Стоимость бензина и дизеля стабильна
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
Читайте также: Цены на бензин в Чехии достигли исторического максимума
Так, средние розничные цены составляют:
- на бензин А-95 - 49,79 гривен за литр (0,00 гривен),
- на дизельное топливо - 53,37 гривен за литр (0,00 гривен),
- на автогаз - 26,06 гривен за литр (-0,03 гривен).
Читайте также: Цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались
Ранее мы писали, что иностранные инвесторы возвращаются на рынок государственных облигаций Украины после разблокирования регулятором торговли бумагами, выпущенными до войны.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: