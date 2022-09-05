Цены на автогаз в Украине падают

Стоимость бензина и дизеля стабильна

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 сентября 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Так, средние розничные цены составляют:

на бензин А-95 - 49,79 гривен за литр (0,00 гривен),

на дизельное топливо - 53,37 гривен за литр (0,00 гривен),

на автогаз - 26,06 гривен за литр (-0,03 гривен).

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Ранее мы писали, что иностранные инвесторы возвращаются на рынок государственных облигаций Украины после разблокирования регулятором торговли бумагами, выпущенными до войны.