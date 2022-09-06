Почта
Язык сайта: Русский | Українська

"Газпром" объявил о переводе расчетов за газ с Китаем в юани и рубли

Зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран
 |  Автор: Ольга Опенько
"Газпром" объявил о переводе расчетов за газ с Китаем в юани и рубли
Иллюстративное фото / depositphotos

 Российский "Газпром" и китайская государственная корпорация CNPC договорились о переводе расчетов за газ в рубли и юане. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома" по итогам переговоров его председателя Алексея Миллера с председателем совета директоров CNPC Даем Хоуляном. 

Читайте также: "Газпром" остановил поставки газа во Францию

"В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту - газопроводу "Сила Сибири"", - говорится в сообщении.

 В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях.

Читайте также: "Газпром" приостановил поставки газа в Европу "Северным потоком-1"

Ранее мы писали, что Евросоюз разработал план замены газа из РФ. Предполагается ввести меры экономии, продолжать эксплуатацию атомных станций, трансформировать индустрию, которая работает только на газ.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
07.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.15 38.64 0.00
Продажа 40.04 40.18 0.00
Все курсы наличных валют...
07.09.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 36.29 0.60
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK