"Газпром" объявил о переводе расчетов за газ с Китаем в юани и рубли

Зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран

Российский "Газпром" и китайская государственная корпорация CNPC договорились о переводе расчетов за газ в рубли и юане. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома" по итогам переговоров его председателя Алексея Миллера с председателем совета директоров CNPC Даем Хоуляном.

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"В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту - газопроводу "Сила Сибири"", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях.

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Ранее мы писали, что Евросоюз разработал план замены газа из РФ. Предполагается ввести меры экономии, продолжать эксплуатацию атомных станций, трансформировать индустрию, которая работает только на газ.