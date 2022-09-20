ПриватБанк ограничил сумму выдачи валютной наличности со счетов

Отказы выдавать долларовые вклады объясняют дефицитом валютной банкноты

Государственный "Приватбанк" ограничил своим валютным вкладчикам максимальную сумму выдачи наличных со счета $1 тыс. и 1 тыс. евро в день. Об этом информирует Минфин со ссылкой на ответы менеджеров банка клиентам.

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Отмечается, что отказы выдавать долларовые вклады объясняют дефицитом валютной банкноты из-за войны – проблем с доставкой наличных из-за границы.

Там также заявили, что ввели суточные ограничения на выдачу инвалюты со счета:

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не более $1 тыс.;

1 тыс. евро в день.

Ранее мы писали, что государственный ПриватБанк отменил для клиентов льготное пользование картой, введенное финансовым учреждением после кредитных каникул.