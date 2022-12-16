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- ВНО в Украине 2022
Курс валют на 16.12.2022: Евро опустился
Евро, польский злотый и российский рубль теряют в цене.
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 16 декабря 2022 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 16.12.2022: Евро подешевел на 7 копеек
- 100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)
- 100 евро – 3885 грн. (38,85 за евро, -7 коп.)
- 100 российских рублей – 56,3 грн. (5,63 за 10 рублей, -11 коп.)
- 100 польских злотых – 828 грн. (8,28 за злотый, -3 коп.)
Курс валют на межбанке 16 декабря 2022 года
На межбанковском рынке на 16.12.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93
- евро (покупка / продажа) - 38.92/39.30
Курс валют на черном рынке 16 декабря 2022 года
На черном рынке на 1.16.2022 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 39.90/40.00
- евро (покупка / продажа) - 41.95/42.20
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что в Министерстве экономики Украины не прогнозируют изменений курса доллара в ближайшее время.
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