У Приват24 появилась новая функция: детали

Для получения перевода на свою карточку не обязательно делиться ее номером

ПриватБанк обновил приложение Приват24. В новой версии появились две новые функции по переводу денег и поддержке клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

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Для получения перевода на свою карточку не обязательно делиться ее номером.

Пользователям необходимо:

сформировать обновленную ссылку, чтобы удобно принимать переводы на свою карту.

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Для этого выберите карту в меню Кошелек - Реквизиты - Ссылки.

Кроме того, в меню "Коммуникации" добавили переход на сайт всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"

"Там вы найдете Аптечку психологической самопомощи, содержащую действенные упражнения и техники для снятия напряжения, и другую полезную информацию. Ведь заботиться о своем эмоциональном балансе так же важно, как и о финансовом", - отметили в Привате.

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