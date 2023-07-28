- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2023
У Приват24 появилась новая функция: детали
ПриватБанк обновил приложение Приват24. В новой версии появились две новые функции по переводу денег и поддержке клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Читайте также: Приватбанк отменил комиссию за некоторые платежи для бизнеса
Для получения перевода на свою карточку не обязательно делиться ее номером.
Пользователям необходимо:
- сформировать обновленную ссылку, чтобы удобно принимать переводы на свою карту.
Читайте также: ПриватБанк запустил быстрые переводы на карты национальной платежной системы
Для этого выберите карту в меню Кошелек - Реквизиты - Ссылки.
Кроме того, в меню "Коммуникации" добавили переход на сайт всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"
"Там вы найдете Аптечку психологической самопомощи, содержащую действенные упражнения и техники для снятия напряжения, и другую полезную информацию. Ведь заботиться о своем эмоциональном балансе так же важно, как и о финансовом", - отметили в Привате.
Ранее мы писали, что ЕБРР ухудшил прогноз восстановления экономики Украины.