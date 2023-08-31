Курс валют на 31.08.2023: сколько стоит евро

Официальный курс гривны по отношению к доллару США зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 31 августа 2023 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 31.08.2023: Евро дорожает

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 3979 грн. (39,79 за евро, +28 коп.)

100 польских злотых – 889 грн. (8,89 за злотый, +6 коп.)

НБУ НБУ НБУ

Курс валют на межбанке 31 августа 2023 года

На межбанковском рынке на 31.08.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 36.56/36.93

евро (покупка / продажа) - 40.00/40.40

Курс валют на черном рынке 31 августа 2023 года

На черном рынке на 31.08.2023 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 37.90/38.10

евро (покупка / продажа) - 41.23/41.60

Важно: курс НБУ справочный. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что в Украине минимальная зарплата в январе 2024 года увеличится с 6700 до 7100 грн.