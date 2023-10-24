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Суд отказался отпустить Коломойского под домашний арест

Адвокаты просили заменить содержание под стражей круглосуточным домашним арестом
 |  Автор: Ольга Опенько
Суд отказался отпустить Коломойского под домашний арест
Иллюстративное фото / depositphotos

Шевченковский районный суд Киева оставил в силе меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в 3,8 млрд грн.

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"Суд оставил меру пресечения в виде содержания под стражей олигарху Коломойскому. Адвокаты просили заменить содержание под стражей круглосуточным домашним арестом. Защитник олигарха Лысак заявил, что у Коломойского в СИЗО ухудшилось состояние здоровья", - идет речь в сообщении.

Напомним, что 6 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 3,9 млрд грн бизнесмену Игорю Коломойскому, подозреваемому в мошенничестве и завладении средствами "Приватбанка".

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Ранее, 2 сентября СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. 15 сентября бизнесмен Игорь Коломойский получил новое подозрение по трем статьям. 

Ранее мы писали, что суд признал Коломойского гражданином Израиля.

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