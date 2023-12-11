В "Дії" увеличится перечень услуг МВД

МВД вместе с Минцифры провели работу по цифровизации услуг

В приложении "Дія" существенно расширится перечень услуг Министерства внутренних дел. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Так, 80% всех водительских удостоверений, которые заказали украинцы за границу по почте, приходятся на Республику Польша. Также эта услуга уже доступна в Германии, Чехии и Италии. Вскоре список подобных услуг МВД увеличится.

"МВД вместе с Минцифры запускает еще такие услуги как онлайн перерегистрация авто, также мы практически готовы запустить и онлайн оформление и доставку по почте номерных знаков, поэтому у наших граждан в приложении "Дія" перечень онлайн услуг существенно расширится", - подчеркнул министр.

В частности, за 2023 год МВД вместе с Минцифры провели масштабную работу по цифровизации услуг, что значительно повышает комфортность их предоставления гражданам.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.