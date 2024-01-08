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Курс валют на 8.01.2024: доллар растет

НБУ снова повысил официальный курс доллара
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 8.01.2024: доллар растет
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 8 января 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 8.01.2024: Доллар снова дорожает

  • 100 долларов США – 3807 грн. (38,07 за доллар, +3 коп.) 
  • 100 евро – 4157 грн. (41,57 за евро, -9 коп.) 
  • 100 польских злотых – 954 грн. (9,54 за злотый, -4 коп.)

Курс валют на межбанке 8 января 2024 года  

На межбанковском рынке на 8.01.2024 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 38.15/38.2
  • евро (покупка / продажа) - 41.76/41.81

Курс валют на черном рынке 8 января 2024 года 

На черном рынке на 8.01.2024 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 39.10/39.30
  • евро (покупка / продажа) - 42.70/43.00

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.

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08.01.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
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