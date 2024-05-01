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Реклама Где взять кредит наличными в Киеве на большую сумму?
Большую сумму денег в кредит в Украине можно получить несколькими способами. Займы дают банковские и небанковские организации, но все зависит, скорее, от формата сотрудничества и особенностей кредитного продукта.
Самый выгодный вариант в 2024 году – это кредит под залог недвижимости. Такая сделка дает возможность получить ряд преимуществ, которые недоступны при стандартном потребительском кредитовании.
Преимущества кредита наличными
Займы наличными пользуются большим спросом, особенно у физических лиц. Такая популярность обусловлена многими факторами:
- Нецелевой кредит – деньги можно потратить на разные цели, это никак не контролирует кредитор;
- Деньги можно конвертировать в другую валюту по более выгодному курсу;
- Есть возможность заплатить наличными там, где недоступен другой вариант расчета, либо он менее выгодный;
- Меньше стресса, бюрократии и разных сложностей со счетами, переводами, комиссиями и т.д.
В Украине кредиты наличными берут для реализации самых разных задач, например:
-
Покупка недвижимости или авто;
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Ремонт и строительство;
-
Инвестиции в бизнес;
-
Погашение других кредитов;
-
Дорогостоящие медицинские или образовательные услуги и прочее.
Особенности кредитования наличными в Украине
Кредит наличными на большую сумму предполагает, что кредитор практически никак не контролирует движение денежных средств. Из-за этого некоторые финансовые компании начинают внедрять разные инструменты для защиты собственных денег, например:
- Ужесточение требований к заемщику;
- Страхование;
- Комиссии и штрафы;
- Плавающая процентная ставка;
- Оценка кредитной истории и рейтинга.
Если Вам нужна большая сумма, нужно хорошо изучить рынок и предложения, прежде чем принять решение о кредитовании. Главная задача – подобрать оптимальный вариант займа, исходя из суммы, срока и других параметров, при этом не пострадать финансово в долгосрочной перспективе.
Кредит под залог недвижимости наличными на большую сумму
В 2024 году идеальный способ получить большую сумму в долг – это кредит под залог недвижимости в частной финансовой компании. Какие преимущества займа у частного инвестора?
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Отсутствие бюрократии;
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Быстрое рассмотрение и одобрение;
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Большая сумма займа наличными;
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Низкая процентная ставка;
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Различные гибкие условия для клиента.
В Киеве, Киевской области и многих других регионах сегодня можно оформить кредит под залог недвижимости на сумму до 20 000 000 гривен в финансовой компании Status Finance . Данный кредитор гарантирует полную прозрачность сделки и лучшие условия на рынке:
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Фиксированная ставка всего 1.5% в месяц;
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Срок погашения – до 84 месяцев;
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Сумма займа – до 80% рыночной стоимости залоговой недвижимости;
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Нет комиссии за досрочное погашение;
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Отсрочка платежа на 90 дней;
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Выдача денежных средств в день обращения в любой валюте.
Срочно нужна большая сумма денег? Оформляйте кредит под залог недвижимости онлайн на сайте Status Finance или свяжитесь со специалистом по телефону +38-063-182-11-11.
Пример расчёта стоимости кредита
Сумма кредита: 200 000 гривен;
Процентная ставка: 18% годовых;
Стоимость залогового объекта: 400 000 гривен;
График погашения: только проценты;
Срок кредитования: 12 месяцев.
Затраты на оформление кредита
Нотариус услуги:
Договор ипотеки: 0,1% от стоимости залога + 2000 грн.
Договор займа: 1% от суммы займа + 2000 грн.
Общая переплата за 12 месяцев без учёта суммы кредита: 42 400 грн.
С учётом процентов и суммы кредита: 242 400 грн.
Сумма переплаты может быть меньше в связи с досрочным погашением тела кредита.
За досрочное погашение комиссии и штрафы не взымаются.
Согласно Договора о предоставлении услуг от 04.03.2024 года, и свидетельства о регистрации финансового учреждения Кредитного союза «ЗАРАЗ» серия КС № 943 от 01 декабря 2011 года, выданное на основании распоряжения № 711 от 01 декабря 2011 года Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.