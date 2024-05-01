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Реклама Где взять кредит наличными в Киеве на большую сумму?

Где взять кредит наличными в Киеве на большую сумму?
Фото предоставил рекламодатель

Большую сумму денег в кредит в Украине можно получить несколькими способами. Займы дают банковские и небанковские организации, но все зависит, скорее, от формата сотрудничества и особенностей кредитного продукта. 

Самый выгодный вариант в 2024 году – это кредит под залог недвижимости. Такая сделка дает возможность получить ряд преимуществ, которые недоступны при стандартном потребительском кредитовании.  

Преимущества кредита наличными

     Займы наличными пользуются большим спросом, особенно у физических лиц. Такая популярность обусловлена многими факторами:

  • Нецелевой кредит – деньги можно потратить на разные цели, это никак не контролирует кредитор;
  • Деньги можно конвертировать в другую валюту по более выгодному курсу;
  • Есть возможность заплатить наличными там, где недоступен другой вариант расчета, либо он менее выгодный;
  • Меньше стресса, бюрократии и разных сложностей со счетами, переводами, комиссиями и т.д. 

      В Украине кредиты наличными берут для реализации самых разных задач, например:

  1. Покупка недвижимости или авто;

  2. Ремонт и строительство;

  3. Инвестиции в бизнес;

  4. Погашение других кредитов;

  5. Дорогостоящие медицинские или образовательные услуги и прочее. 

Особенности кредитования наличными в Украине

      Кредит наличными на большую сумму предполагает, что кредитор практически никак не контролирует движение денежных средств. Из-за этого некоторые финансовые компании начинают внедрять разные инструменты для защиты собственных денег, например:

  • Ужесточение требований к заемщику;
  • Страхование;
  • Комиссии и штрафы;
  • Плавающая процентная ставка;
  • Оценка кредитной истории и рейтинга.

       Если Вам нужна большая сумма, нужно хорошо изучить рынок и предложения, прежде чем принять решение о кредитовании. Главная задача – подобрать оптимальный вариант займа, исходя из суммы, срока и других параметров, при этом не пострадать финансово в долгосрочной перспективе. 

Кредит под залог недвижимости наличными на большую сумму

      В 2024 году идеальный способ получить большую сумму в долг – это кредит под залог недвижимости в частной финансовой компании. Какие преимущества займа у частного инвестора? 

  1. Отсутствие бюрократии;

  2. Быстрое рассмотрение и одобрение;

  3. Большая сумма займа наличными;

  4. Низкая процентная ставка;

  5. Различные гибкие условия для клиента.

      В Киеве, Киевской области и многих других регионах сегодня можно оформить кредит под залог недвижимости на сумму до 20 000 000 гривен в финансовой компании Status Finance . Данный кредитор гарантирует полную прозрачность сделки и лучшие условия на рынке:

  • Фиксированная ставка всего 1.5% в месяц;

  • Срок погашения – до 84 месяцев;

  • Сумма займа – до 80% рыночной стоимости залоговой недвижимости;

  • Нет комиссии за досрочное погашение;

  • Отсрочка платежа на 90 дней;

  • Выдача денежных средств в день обращения в любой валюте.

     Срочно нужна большая сумма денег? Оформляйте кредит под залог недвижимости онлайн на сайте Status Finance или свяжитесь со специалистом по телефону +38-063-182-11-11. 


 

Пример расчёта стоимости кредита

Сумма кредита: 200 000 гривен;

Процентная ставка: 18% годовых;

Стоимость залогового объекта: 400 000 гривен;

График погашения: только проценты;

Срок кредитования: 12 месяцев.

Затраты на оформление кредита

 

Нотариус услуги:

Договор ипотеки: 0,1% от стоимости залога + 2000 грн.

Договор займа: 1% от суммы займа + 2000 грн.

Общая переплата за 12 месяцев без учёта суммы кредита: 42 400 грн.

 

С учётом процентов и суммы кредита: 242 400 грн.

 

Сумма переплаты может быть меньше в связи с досрочным погашением тела кредита.

 

За досрочное погашение комиссии и штрафы не взымаются.

 

Согласно Договора о предоставлении услуг от 04.03.2024 года, и свидетельства о регистрации финансового учреждения Кредитного союза «ЗАРАЗ» серия КС № 943 от 01 декабря 2011 года, выданное на основании распоряжения № 711 от 01 декабря 2011 года Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.

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