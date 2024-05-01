Где взять кредит наличными в Киеве на большую сумму?

Большую сумму денег в кредит в Украине можно получить несколькими способами. Займы дают банковские и небанковские организации, но все зависит, скорее, от формата сотрудничества и особенностей кредитного продукта.

Самый выгодный вариант в 2024 году – это кредит под залог недвижимости. Такая сделка дает возможность получить ряд преимуществ, которые недоступны при стандартном потребительском кредитовании.

Преимущества кредита наличными

Займы наличными пользуются большим спросом, особенно у физических лиц. Такая популярность обусловлена многими факторами:

Нецелевой кредит – деньги можно потратить на разные цели, это никак не контролирует кредитор;

Деньги можно конвертировать в другую валюту по более выгодному курсу;

Есть возможность заплатить наличными там, где недоступен другой вариант расчета, либо он менее выгодный;

Меньше стресса, бюрократии и разных сложностей со счетами, переводами, комиссиями и т.д.

В Украине кредиты наличными берут для реализации самых разных задач, например:

Покупка недвижимости или авто; Ремонт и строительство; Инвестиции в бизнес; Погашение других кредитов; Дорогостоящие медицинские или образовательные услуги и прочее.

Особенности кредитования наличными в Украине

Кредит наличными на большую сумму предполагает, что кредитор практически никак не контролирует движение денежных средств. Из-за этого некоторые финансовые компании начинают внедрять разные инструменты для защиты собственных денег, например:

Ужесточение требований к заемщику;

Страхование;

Комиссии и штрафы;

Плавающая процентная ставка;

Оценка кредитной истории и рейтинга.

Если Вам нужна большая сумма, нужно хорошо изучить рынок и предложения, прежде чем принять решение о кредитовании. Главная задача – подобрать оптимальный вариант займа, исходя из суммы, срока и других параметров, при этом не пострадать финансово в долгосрочной перспективе.

Кредит под залог недвижимости наличными на большую сумму

В 2024 году идеальный способ получить большую сумму в долг – это кредит под залог недвижимости в частной финансовой компании. Какие преимущества займа у частного инвестора?

Отсутствие бюрократии; Быстрое рассмотрение и одобрение; Большая сумма займа наличными; Низкая процентная ставка; Различные гибкие условия для клиента.

В Киеве, Киевской области и многих других регионах сегодня можно оформить кредит под залог недвижимости на сумму до 20 000 000 гривен в финансовой компании Status Finance . Данный кредитор гарантирует полную прозрачность сделки и лучшие условия на рынке:

Фиксированная ставка всего 1.5% в месяц;

Срок погашения – до 84 месяцев;

Сумма займа – до 80% рыночной стоимости залоговой недвижимости;

Нет комиссии за досрочное погашение;

Отсрочка платежа на 90 дней;

Выдача денежных средств в день обращения в любой валюте.

Срочно нужна большая сумма денег? Оформляйте кредит под залог недвижимости онлайн на сайте Status Finance или свяжитесь со специалистом по телефону +38-063-182-11-11.





Пример расчёта стоимости кредита

Сумма кредита: 200 000 гривен;

Процентная ставка: 18% годовых;

Стоимость залогового объекта: 400 000 гривен;

График погашения: только проценты;

Срок кредитования: 12 месяцев.

Затраты на оформление кредита

Нотариус услуги:

Договор ипотеки: 0,1% от стоимости залога + 2000 грн.

Договор займа: 1% от суммы займа + 2000 грн.

Общая переплата за 12 месяцев без учёта суммы кредита: 42 400 грн.

С учётом процентов и суммы кредита: 242 400 грн.

Сумма переплаты может быть меньше в связи с досрочным погашением тела кредита.

За досрочное погашение комиссии и штрафы не взымаются.

Согласно Договора о предоставлении услуг от 04.03.2024 года, и свидетельства о регистрации финансового учреждения Кредитного союза «ЗАРАЗ» серия КС № 943 от 01 декабря 2011 года, выданное на основании распоряжения № 711 от 01 декабря 2011 года Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.