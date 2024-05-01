В Киеве открылся Центр рекрутинга украинской армии

Предлагаются различные специальности как в боевых, так и в тыловых структурах

В Киеве открылся новый Центр рекрутинга для украинской армии, ставший уже восемнадцатым по счету в стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Читайте также: В Украине из-за войны появилась новая профессия

Новый центр, расположенный на проспекте Воздушных сил, 41 (ЦПАУ Соломенского района), предназначен для предоставления информационно-консультативных услуг гражданам, заинтересованным в присоединении к Вооруженным силам Украины. Важно отметить, что здесь не выдают повестки, а предоставляют возможность выбора соответствующей воинской должности и части, подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

В работе центра участвуют четыре гражданских рекрутера, которые помогают кандидатам определиться с выбором вакансий, соответствующих их гражданскому опыту. Предлагаются различные специальности как в боевых, так и в тыловых структурах:

от стрелков и медиков до поваров,

операторов БПЛА.

Читайте также: Верят ли украинцы в победу в войне: ответ

"Это уже восемнадцатый центр, который мы открыли в Украине... Несмотря на то, что некоторые центры работают всего несколько недель, мы уже имеем оптимистичные результаты: более 2600 обращений и почти 400 человек на разных этапах рекрутинга. Интерес граждан к службе в армии растет каждый день", - подчеркнула заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Ранее мы писали о том, что Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году.