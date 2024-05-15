Курс валют на 15.05.2024: доллар подорожал

Евро снова обновил исторический максимум

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 мая 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Курс валют на 15.05.2024: Доллар дорожает

100 долларов США – 3967 грн. (39,67 за доллар, +6 коп.)

100 евро – 4283 грн. (42,83 за евро, +9 коп.)

100 польских злотых – 1003 грн. (10,03 за злотый, +6 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 15 мая 2024 года

На межбанковском рынке на 15.05.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 39.62/39.67

евро (покупка / продажа) - 42.87/42.90

Курс валют на черном рынке 15 мая 2024 года

На черном рынке на 15.05.2024 установлен следующий курс:

доллар (покупка / продажа) - 39.94/40.04

евро (покупка / продажа) - 43.15/43.30

Ранее мы писали, что в Национальном банке Украины предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о перепривязке курса гривни к евро вместо доллара.