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Курс валют на 15.05.2024: доллар подорожал

Евро снова обновил исторический максимум
 |  Автор: Ольга Опенько
Курс валют на 15.05.2024: доллар подорожал
Иллюстративное фото / Getty Images

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 15 мая 2024 года.

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.       

Курс валют на 15.05.2024: Доллар дорожает

  • 100 долларов США – 3967 грн. (39,67 за доллар, +6 коп.) 
  • 100 евро – 4283 грн. (42,83 за евро, +9 коп.) 
  • 100 польских злотых – 1003 грн. (10,03 за злотый, +6 коп.)

Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.

Курс валют на межбанке 15 мая 2024 года  

На межбанковском рынке на 15.05.2024 установлен следующий курс: 

  • доллар (покупка / продажа) - 39.62/39.67
  • евро (покупка / продажа) - 42.87/42.90

Курс валют на черном рынке 15 мая 2024 года 

На черном рынке на 15.05.2024 установлен следующий курс:

  • доллар (покупка / продажа) - 39.94/40.04
  • евро (покупка / продажа) - 43.15/43.30

Ранее мы писали, что в Национальном банке Украины предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о перепривязке курса гривни к евро вместо  доллара.

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