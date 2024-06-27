Дата начала работы пока неизвестна

Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину, сейчас проходят технические подготовительные работы. Об этом сообщили ЭП два источника на рынке.

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"Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна", - заявил один из собеседников.

Уточняется, что для головного офиса ІКЕА "важным сигналом" стало возвращение в Украину и успех шведского бренда одежды и косметики H&M.

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Напомним, что в 2020 году IKEA удалось запустить онлайн-продажи, а в 2021 - открыть первый физический магазин на втором этаже в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Ранее мы писали, что война в Украине находится в точке невозврата.