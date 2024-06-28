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Курс валют на 28.06.2024: доллар подорожал
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 28 июня
Национальный банк Украины обновил курсы валют на 28 июня 2024 года.
Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Курс валют на 28.06.2024: Доллар подорожал
- 100 долларов США – 4053 грн. (40,53 за доллар, +2 коп.)
- 100 евро – 4335 грн. (43,35 за евро, +4 коп.)
- 100 польских злотых – 1004 грн. (10,04 за злотый, -1 коп.)
Курс валют на межбанке 28 июня 2024 года
На межбанковском рынке на 28.06.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.46/40.5
- евро (покупка / продажа) - 43.38/43.41
Курс валют на черном рынке 28 июня 2024 года
На черном рынке на 28.06.2024 установлен следующий курс:
- доллар (покупка / продажа) - 40.72/40.80
- евро (покупка / продажа) - 43.80/43.95
Важно: курс НБУ является справочным. Физлицо приобрести валюту по курсу Нацбанка не может.
Ранее мы писали, что в НБУ назвали причины роста курса доллара.
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