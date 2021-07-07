Работа в Польше: число вакансий для заробитчан выросло

Активность компаний в найме рабочей силы является самой высокой за последние года

| Автор: Ольга Опенько

Польша ждет украинцев на работу, на рынке труда много вакансий для заробитчан. Об этом пишет UBR.

В частности, в производственном секторе страны второй месяц фиксируется рост. При этом объем незавершенных заказов увеличился до максимального показателя за 17 лет.

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"Активность промышленных компаний в найме рабочей силы является самой высокой за последние несколько десятков лет. Соответственно польские агентства по трудоустройству испытывают увеличение запроса со стороны предпринимателей, – заявил эксперт.

Таким образом, Польша нуждается в рабочей силе из Украины. На данную ситуацию на рынке труда повлиял сезон, ослабление карантинных ограничений, однако ситуация может поменяться из-за новых ограничений осенью текущего года.

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Ранее мы писали, Чехия ждет украинцев и пишет нашим соотечественникам в разных сферах. На самую высокооплачиваемую работу ждут украинских врачей. В Чехии готовы платить до 130 тыс. грн в месяц врачу-офтальмологу.