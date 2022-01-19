В Украине создают госслужбу по делам детей: подробности

Служба будет заниматься вопросами усыновления и защиты прав детей

Кабинет министров Украины поддержал создание Государственной службы по делам детей. Это подтверждает постановление правительства.

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Указанную службу предлагается создать как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим формирование и реализующий государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей.

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Таким образом, данная служба будет заниматься вопросами усыновления и защиты прав детей.

Положение о создании соответствующего органа вступят в силу одновременно с законом Украины, что будет определять специальный статус, особые задачи и полномочия Государственной службы Украины по делам детей, и законом о финансировании этого органа.

Кабмин

Ранее мы писали, что соцпомощь на детей в Украине – это помощь от государства, которую получают опекуны, одинокие родители, попечители детей. К ним относятся выплаты многодетным семьям, при рождении ребёнка, пособия матерям-одиночкам, детям-сиротам, с инвалидностью.