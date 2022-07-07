В Украине отменили обязанность работодателей платить зарплату мобилизованным

Если законопроект подпишет президент, то за призванными на службу во время мобилизации будет сохраняться только место работы и должность

Верховная Рада отменила обязанность работодателей выплачивать среднюю заработную плату на время призыва в особый период работникам, призванным на службу во время мобилизации. Соответствующую поправку депутаты учли во время принятия во втором чтении законопроекта №7251 .

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Документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Внесенная поправка меняет только одно слово, но в дальнейшем может изменить многое для военнообязанных, призванных на службу во время мобилизации.

Сейчас за всеми этими военнослужащими во время военного положения гарантированно сохраняются:

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место работы,

должность,

средний заработок.

Если же принятый депутатами законопроект подпишет президент, то за призванными на службу во время мобилизации будет сохраняться только место работы и должность.

"Нужно снимать бремя с работодателей, ведь они платят налоги, за счет которых формируется содержание наших военных, они сейчас еще выплачивают заработную плату, а еще нужно, чтобы они развивали экономику", – заявила депутат от Слуги народа.

В Конфедерации работодатели Украины подтверждают, что проблема с выплатами для работников, которых мобилизовали или призвали на службу, есть, ведь многие предприятия действительно не в состоянии оплачивать им зарплаты и одновременно набирать новых людей для выполнения бизнес-задач.

Ранее мы писали, что США предоставит Украине дополнительные $450 млн военной помощи, включая ракетные системы большой дальности.