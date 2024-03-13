Армия восстановления в Украине: сколько платят гражданам и к каким работам привлекают

На сегодняшний день общественно полезные работы осуществляются в 19 регионах страны

За полтора года действия проекта "Армия восстановления" было выдано почти 102 тысячи направлений для участия временно безработных украинцев в общественно полезных работах по восстановлению страны. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Отмечается, что это временная работа, но есть много примеров, когда благодаря участию в проекте украинцы получали предложения от работодателей и переходили в статус постоянно занятых лиц.

"Мы также расширили круг лиц, которые могут принять участие в общественно полезных работах. Следовательно все внутренне перемещенные граждане, которые готовы на временное трудоустройство и хотят быть полезными, могут присоединиться к данной программе. Очень важно, что общественно полезные работы - это официальная занятость, уплата налогов и страховой стаж", - подчеркнула директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

На сегодняшний день общественно полезные работы осуществляются в 19 регионах страны. Среди наиболее активных участников проекта:

Харьковская область - выдано 19 850 направлений;

Донецкая область - 12 800 направлений;

Киевская область - 12 000 направлений;

Полтавская область - 11 600 направлений;

Черниговская область - 11 000 направлений.

Виды общественно полезных работ зависят от нужд конкретного региона. Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 10 650 грн в случае работы полный месяц.

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С 1 апреля 2024 года оплата вырастет до 12 000 грн.

К каким работам привлекают граждан:

работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;

предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц и адресной помощи ВПЛ;

плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;

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помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;

работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

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