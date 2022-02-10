Уровень теневой экономики в Украине превысил 30%

Два классических метода зафиксировали увеличение уровня

Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2021 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 1 п.п. больше показателя 2020 года (30%). Об этом свидетельствуют расчеты Минэкономики.

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"Динамика уровней теневой экономики, рассчитанных с использованием четырех методов, остается разнонаправленным, что является одним из проявлений нетипичного характера коронакризиса с возможным образованием новых каналов тенизации", - говорится в сообщении.

Два классических метода, которые используются многими экспертами при оценке теневой экономики, а также используются Минэкономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-сентябрем 2020 года:

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электрический метод - на 2 п. п. (до 27% от объема официального ВВП);

монетарный метод - на 1 п. п. (до 32% от объема официального ВВП).

Два метода, которые являются результатом наработок отечественных ученых учитывая особенности процессов тенизации в Украине, показали уменьшение уровня теневой экономики:

метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - на 2 п.п. (до 21% от объема официального ВВП);

метод убыточности предприятий - на 11 п.п. (до 21% от объема официального ВВП), полученного в условиях.

Ранее мы писали, что в декабре 2021 года индекс потребительских цен вырос на 0,6% за месяц. Высокая инфляция объясняется прежде всего внешними факторами.