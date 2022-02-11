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Рынок электроэнергии в Украине: Нацкомиссия внесла новые изменения

НКРЭКУ увеличила уровень нижнего ценового ограничения для заявок на внутрисуточном рынке до 150% от заявок на РДН
 |  Автор: Ольга Опенько
Рынок электроэнергии в Украине: Нацкомиссия внесла новые изменения
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила минимальное ценовое ограничение на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РДН) на уровне 987,5 грн за МВт-час. Решение было принято на заседании 10 февраля.

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Также НКРЭКУ увеличила уровень нижнего ценового ограничения для заявок на внутрисуточном рынке (ВДР) до 150% от заявок на РДН.

Данные ограничения будут продолжаться до 16 февраля включительно.

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Минимальный прайс-кеп на РДН установлен на уровне произведения тарифа на отпуск электроэнергии ГП НАЭК "Энергоатом" и фактических месячных значений индекса цен производителей промышленной продукции.

"Для исправления ситуации нужно предпринимать дополнительные действия и надеемся, что принятые сегодня решения позволят стабилизировать работу рынка", – пояснили в НКРЭКУ.

Ранее мы писали, что в 2021 году платежеспособные банки Украины получили исторически рекордные 77,5 млрд грн чистой прибыли. 

 

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