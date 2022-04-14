- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Оплата за газ в рублях станет нарушением антироссийских санкций - ЕК
В ЕК подчеркивают, что новый механизм будет нарушать ограничительные меры
Оплата газа из России в рублях станет нарушением санкций против России. Об этом оговорится в отчете Еврокомиссии.
Читайте также: Налоговые льготы во время войны – за что можно не платить
В частности, уточняется, что новая процедура "передаст полный контроль российскому государству" и разрешит Москве регулировать обменный курс в своих интересах.
В ЕК подчеркивают, что новый механизм будет нарушать ограничительные меры, предпринятые ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины.
Читайте также: Денежные выплаты переселенцам во время войны в Украине и ЕС: цифры
Ранее мы писали, что Украина успешно завершила отопительный сезон и уже начинает подготовку к следующему.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: