Оплата за газ в рублях станет нарушением антироссийских санкций - ЕК

В ЕК подчеркивают, что новый механизм будет нарушать ограничительные меры

Оплата газа из России в рублях станет нарушением санкций против России. Об этом оговорится в отчете Еврокомиссии.

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В частности, уточняется, что новая процедура "передаст полный контроль российскому государству" и разрешит Москве регулировать обменный курс в своих интересах.

В ЕК подчеркивают, что новый механизм будет нарушать ограничительные меры, предпринятые ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины.

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Ранее мы писали, что Украина успешно завершила отопительный сезон и уже начинает подготовку к следующему.