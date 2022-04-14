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Оплата за газ в рублях станет нарушением антироссийских санкций - ЕК

В ЕК подчеркивают, что новый механизм будет нарушать ограничительные меры
 |  Автор: Ольга Опенько
Оплата за газ в рублях станет нарушением антироссийских санкций - ЕК
Иллюстративное фото / depositphotos

Оплата газа из России в рублях станет нарушением санкций против России. Об этом оговорится  в отчете Еврокомиссии.

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В частности, уточняется, что новая процедура "передаст полный контроль российскому государству" и разрешит Москве регулировать обменный курс в своих интересах.  

В ЕК подчеркивают, что новый механизм будет нарушать ограничительные меры, предпринятые ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины.

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Ранее мы писали, что Украина успешно завершила отопительный сезон и уже начинает подготовку к следующему.

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