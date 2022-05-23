- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
НБУ отменил привязку курса валют в банках к официальному
Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничения, запрещавшие банкам устанавливать курс продажи наличной иностранной валюты клиентам, который отклонялся бы от официального более чем на 10%. Такие изменения внесены постановлением правления НБУ №102 от 20 мая, которое вступает в силу с 21 мая, информирует пресс-служба регулятора.
Читайте также: Возобновление работы украинских предприятий замедлилось - НБУ
Также, отменены аналогичные ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.
Такие изменения в работе наличного валютного рынка позволят:
Читайте также: НБУ выпустит памятные монеты, посвященные войне с РФ
- предотвратить непродуктивное выведение капитала,
- защитить международные резервы Украины.
В НБУ отметили, что официальный курс гривны по отношению к доллару США остается фиксированным – на уровне 29,25 грн/$1.
Читайте также: Сколько Путин тратит на войну в Украине
Неизменными также остаются ограничения на установку курса банками в безналичном сегменте валютного рынка. Банки продолжают проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, находящемуся в диапазоне, где нижняя граница – официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%.
Вторым сегментом валютного рынка является наличный, работающий в ограниченном режиме во время военного положения.
Банки могут продавать через кассы иностранную валюту только в том объеме, в котором купили ее у населения.
Ранее мы писали, что на 7% увеличилась сумма депозитов украинцев с начала 2021 года.