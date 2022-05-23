Почта

НБУ отменил привязку курса валют в банках к официальному

Изменения в работе наличного валютного рынка позволят предотвратить непродуктивное выведение капитала
 |  Автор: Ольга Опенько
НБУ отменил привязку курса валют в банках к официальному
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничения, запрещавшие банкам устанавливать курс продажи наличной иностранной валюты клиентам, который отклонялся бы от официального более чем на 10%. Такие изменения внесены постановлением правления НБУ №102 от 20 мая, которое вступает в силу с 21 мая, информирует пресс-служба регулятора.

Читайте также: Возобновление работы украинских предприятий замедлилось - НБУ

Также, отменены аналогичные ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Такие изменения в работе наличного валютного рынка позволят:

Читайте также: НБУ выпустит памятные монеты, посвященные войне с РФ

  • предотвратить непродуктивное выведение капитала,
  • защитить международные резервы Украины.

В НБУ отметили, что официальный курс гривны по отношению к доллару США остается фиксированным – на уровне 29,25 грн/$1.

Читайте также: Сколько Путин тратит на войну в Украине

Неизменными также остаются ограничения на установку курса банками в безналичном сегменте валютного рынка. Банки продолжают проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, находящемуся в диапазоне, где нижняя граница – официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%.

Вторым сегментом валютного рынка является наличный, работающий в ограниченном режиме во время военного положения.

Банки могут продавать через кассы иностранную валюту только в том объеме, в котором купили ее у населения.

Ранее мы писали, что на 7% увеличилась сумма депозитов украинцев с начала 2021 года.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри Финансы

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
24.05.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 35.37 36.90 0.00
Продажа 36.80 38.68 0.00
Все курсы наличных валют...
24.05.2022 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 29.25 31.18 0.51
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK