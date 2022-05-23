НБУ отменил привязку курса валют в банках к официальному

Изменения в работе наличного валютного рынка позволят предотвратить непродуктивное выведение капитала

Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничения, запрещавшие банкам устанавливать курс продажи наличной иностранной валюты клиентам, который отклонялся бы от официального более чем на 10%. Такие изменения внесены постановлением правления НБУ №102 от 20 мая, которое вступает в силу с 21 мая, информирует пресс-служба регулятора.

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Также, отменены аналогичные ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

Такие изменения в работе наличного валютного рынка позволят:

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предотвратить непродуктивное выведение капитала,

защитить международные резервы Украины.

В НБУ отметили, что официальный курс гривны по отношению к доллару США остается фиксированным – на уровне 29,25 грн/$1.

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Неизменными также остаются ограничения на установку курса банками в безналичном сегменте валютного рынка. Банки продолжают проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, находящемуся в диапазоне, где нижняя граница – официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%.

Вторым сегментом валютного рынка является наличный, работающий в ограниченном режиме во время военного положения.

Банки могут продавать через кассы иностранную валюту только в том объеме, в котором купили ее у населения.

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