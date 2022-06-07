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Дефицит топлива в Украине: для бензовозов из ЕС созданы "зеленые коридоры"

Обеспечивается бесперебойный и внеочередной пропуск транспортных средств, которые перевозят топливо
 |  Автор: Ольга Опенько
Дефицит топлива в Украине: для бензовозов из ЕС созданы "зеленые коридоры"
Иллюстративное фото / EPA

Пограничники и таможенники в первую очередь пропускают машины из горючим. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Выполняя задачи руководства государства и правительства пограничники совместно с представителями таможни обеспечивают бесперебойный и внеочередной пропуск транспортных средств, которые перевозят топливо", - отметил начальник пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Роман Павленко.

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В частности, представители сопредельных стран ЕС также в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут:

  • в Украину с горючим; 
  • за горючим в страны ЕС.

В случае возникновения очередей транспортным средствам предоставляется приоритет в пересечении границы с выделением отдельных полос для движения.

Ранее мы писали, что в Украине  госрегулирование цен на бензин и дизтопливо вернут тогда, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет. Как только ситуация нормализуется, ценовое регулирование на рынок вернется.

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