Война в Украине: Озвучена сумма замороженных активов России

Средства должны пойти на послевоенное восстановление Украины

Западные партнеры заморозили около 350 млрд долларов российских активов. Об этом заявила на брифинге заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

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Сумма является активами Центробанка России, которые после окончания войны союзники должны передать Украине как репарации и средства должны пойти на послевоенное восстановление Украины

Уточняется, что сумма не является окончательной, поскольку западные страны также заблокировали активы российских олигархов и бизнеса, которые поддерживают и финансируют режим Кремля.

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"Также из открытой информации известно, что средства российских олигархов и бизнесов, которые заморожены по всему миру, составляют около 1 трлн долларов. Поэтому в первую очередь фонд должен наполняться этими активами", - отметила Мудрая.

Отмечается, что партнеры уже начинают вносить законодательные инициативы для конфискации российских активов в пользу Украины. Первой это сделала Канада, также соответствующие шаги предпринимают в Сенате США.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия готовит законодательную базу для того, чтобы передать на восстановление Украины замороженные российские активы и активы бизнесменов из РФ.