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Война в Украине: Озвучена сумма замороженных активов России

Средства должны пойти на послевоенное восстановление Украины
 |  Автор: Ольга Опенько
Война в Украине: Озвучена сумма замороженных активов России
Иллюстративное фото / depositphotos

Западные партнеры заморозили около 350 млрд долларов российских активов. Об этом заявила на брифинге заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

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Сумма является активами Центробанка России, которые после окончания войны союзники должны передать Украине как репарации и средства должны пойти на послевоенное восстановление Украины

Уточняется, что сумма не является окончательной, поскольку западные страны также заблокировали активы российских олигархов и бизнеса, которые поддерживают и финансируют режим Кремля.

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"Также из открытой информации известно, что средства российских олигархов и бизнесов, которые заморожены по всему миру, составляют около 1 трлн долларов. Поэтому в первую очередь фонд  должен наполняться этими активами", - отметила Мудрая.

Отмечается, что партнеры уже начинают вносить законодательные инициативы для конфискации российских активов в пользу Украины. Первой это сделала Канада, также соответствующие шаги предпринимают в Сенате США.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия готовит законодательную базу для того, чтобы передать на восстановление Украины замороженные российские активы и активы бизнесменов из РФ. 

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