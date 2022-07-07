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Джонсон объявил об отставке
Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании, информирует Sky News.
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Решение было принято после отставок в правительстве, вызвавших скандал с Крисом Пинчером.
"Очевидно, что сейчас воля парламентской Консервативной партии состоит в том, что должен быть новый лидер этой партии и, соответственно, новый премьер-министр", - заявил он, добавив, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться сегодня.
Джонсон будет исполнять свои обязанности "до тех пор, пока не будет выбран новый лидер".
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Подробности скандала
Заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате Общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе. Его обвинили в сексуальных домогательствах к двум мужчинам. Позже выяснилось, что это не впервые. Так, в 2019 году против Пинчера проводилось служебное расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале этого года.
После того Пинчер подал в отставку.
Всего в отставку подали 54 министра правительства Британии.
Ранее мы писали, что западные партнеры заморозили около 350 млрд долларов российских активов.