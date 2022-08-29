Военная помощь Украине: Швеция предоставит дополнительный пакет

Стоимость пакета составит 46,75 млн долларов

Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, сообщает Reuters.

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Стоимость пакета составит 46,75 млн долларов.

В частности, Андерссон сообщила, что ее правительство предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 1 миллиарда крон, как военной, так и гражданской. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Швецию предоставить стране оружие, такое как гаубицы и снаряды.

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"Пока продолжается война, мы будем просить больше оружия", - сказал он.

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