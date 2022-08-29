- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2022
Доллар достиг максимума за 20 лет по отношению к другим валютам
Индекс доллара, измеряющий стоимость валюты по отношению к аналогам, достиг нового максимума за два десятилетия в 109,48
Доллар США поднялся до 20-летнего максимума по отношению к другим основным валютам. Об этом сообщает Reuters.
Читайте также: Курс евро к доллару упал до минимума 2002 года – Bloomberg
Это произошло после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Павелл сообщил, что процентные ставки будут оставаться на высоком уровне в течение более длительного времени, чтобы снизить стремительную инфляцию.
Индекс доллара, измеряющий стоимость валюты по отношению к аналогам, достиг нового максимума за два десятилетия в 109,48.
Читайте также: В НБУ оценили ситуацию с курсом доллара
- Евро упал на четверть процента на ранних европейских торгах до $0,99415 в пределах видимости последних 20-летних минимумов.
- Доллар также вырос на 0,8% до 138,81 иены, достигнув максимума с 21 июля, тогда как оффшорный юань упал до нового двухлетнего минимума в 6,9321 за $1.
- Фунт стерлингов упал до 2,5-летнего минимума в $1,1649 и в последний раз снизился на 0,5% до $1,1676.
- Австралийский доллар упал до $0,6838, самого низкого уровня с 19 июля.
- В криптовалютах биткойн немного восстановился, но остался ниже уровня $20 тыс.
Ранее мы писали, что прогнозы по ВВП Украины в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5%.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: