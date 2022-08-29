Доллар достиг максимума за 20 лет по отношению к другим валютам

Индекс доллара, измеряющий стоимость валюты по отношению к аналогам, достиг нового максимума за два десятилетия в 109,48

Доллар США поднялся до 20-летнего максимума по отношению к другим основным валютам. Об этом сообщает Reuters.

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Это произошло после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Павелл сообщил, что процентные ставки будут оставаться на высоком уровне в течение более длительного времени, чтобы снизить стремительную инфляцию.

Индекс доллара, измеряющий стоимость валюты по отношению к аналогам, достиг нового максимума за два десятилетия в 109,48.

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Евро упал на четверть процента на ранних европейских торгах до $0,99415 в пределах видимости последних 20-летних минимумов.

упал на четверть процента на ранних европейских торгах до $0,99415 в пределах видимости последних 20-летних минимумов. Доллар также вырос на 0,8% до 138,81 иены, достигнув максимума с 21 июля, тогда как оффшорный юань упал до нового двухлетнего минимума в 6,9321 за $1.

также вырос на 0,8% до 138,81 иены, достигнув максимума с 21 июля, тогда как оффшорный юань упал до нового двухлетнего минимума в 6,9321 за $1. Фунт стерлингов упал до 2,5-летнего минимума в $1,1649 и в последний раз снизился на 0,5% до $1,1676.

упал до 2,5-летнего минимума в $1,1649 и в последний раз снизился на 0,5% до $1,1676. Австралийский доллар упал до $0,6838, самого низкого уровня с 19 июля.

упал до $0,6838, самого низкого уровня с 19 июля. В криптовалютах биткойн немного восстановился, но остался ниже уровня $20 тыс.

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