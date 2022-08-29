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- ВНО в Украине 2022
Украина должна стать членом ЕС, – Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к проведению кардинальных реформ Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов, включая Украину. Об этом он заявил, выступая с речью в Карловом университете в Праге, сообщает Deutsche Welle.
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"Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в пользу Европейского Союза", – сказал канцлер.
Кроме того, Германия и дальше будет помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современное вооружение, включая системы ПВО, радары и беспилотники.
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При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
Шольц также призвал:
- к резкому усилению сотрудничества в области обороны,
- созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС,
- предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
Ранее мы писали, что в 2023 году экономика Украины должна стабилизироваться, а показатель ВВП может вырасти на 15,5%.