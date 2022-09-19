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Из одесских портов вышли еще 4 судна с украинским зерном
В общей сложности из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием
В рамках реализации "зерновой инициативы" 19 сентября из портов "Одесса" и "Южный" вышли 4 судна из 178,78 тыс. тонн агропродукции. Об этом сообщает пресс- служба Министерства инфраструктуры.
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- В частности, из Одесского порта вышли балкеры Fulmar S и Gulmar.
- Из порта "Южный" - балкеры Tomahawk и Arcturus.
В Мининфраструктуры отметили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 3,9 млн. тонн агропродукции.
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В общей сложности из украинских портов вышли 169 судов с продовольствием, которое было направлено в страны Азии, Европы и Африки.
Ранее мы писали, что соглашение по "зерновому коридору" было подписано 22 июля в Стамбуле.
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