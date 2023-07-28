Рада выполнила еще одно обязательство перед МВФ

Предусматривается введение усовершенствованной модели корпоративного управления оператора газотранспортной системы

Верховная рада Украины приняла закон об оптимизации структуры оператора газотранспортной системы Украины. Эти меры предусмотрены Меморандумом и Международным валютным фондом. Об этом информирует народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Так, законопроект №9311-1 поддержали 250 депутатов. Законопроект предусматривает введение усовершенствованной модели корпоративного управления оператора газотранспортной системы:

передачу части ООО "Оператор ГТС Украины" в управление непосредственно государству (в лице Министерства энергетики Украины) путем присоединения АО "МГУ" к ООО "Оператор ГТС Украины",

назначение первого независимого наблюдательного совета в ООО "Оператор ГТС Украины", который будет ответственен за назначение руководителя и/или членов исполнительного органа ООО "Оператор ГТС Украины".

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Кроме того, законопроект устанавливает предохранители, обеспечивающие выполнение Украиной взятых на себя обязательств по реформе корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины.

В Меморандуме с МВФ от 24 марта 2023 года украинские власти взяли на себя обязательства:

запустить корпоративную реструктуризацию ООО "Оператора ГТС Украины" в соответствии с согласованной целевой моделью - до конца 2 квартала 2023 года;

-передать корпоративные права ООО "Оператор ГТС Украины" от АО "Магистральные газопроводы Украины" в Министерство энергетики Украины, а также принять новый устав ООО "Оператор ГТС Украины", редакция которого разработана и согласована с Секретариатом Энергетического Сообщества - до конца июля 2023;

провести отбор и назначить наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" - до конца октября 2023 года.

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