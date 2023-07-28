Румыния может привлечь авиацию для ускорения транзита украинского зерна

Румыния может открыть новые пункты пропуска из Украины и увеличить персонал на существующих пунктах пропуска

Румынские власти планируют быстро расширить один из ключевых маршрутов транзита зерна из Украины, поскольку усиление атак России в Черном море усугубляет риски для мировой торговли продуктами питания. Об этом заявила глава МИД Румынии Луминита Одобеску в интервью Bloomberg.

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"Мы тесно контактируем с Украиной, чтобы определить лучшие варианты увеличения и ускорения этого транзита зерна. Ситуация безопасности, конечно, непростая, но мы очень привержены продолжению помощи Украине", – сказала Одобеску.

Так, отмечается, что Румыния может:

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открыть новые пункты пропуска из Украины,

увеличить персонал на существующих пунктах пропуска и привлечь бывших пилотов и военных пилотов, чтобы ускорить транзит судов через Дунайский канал.

Отмечается, что Румыния уже способствовала транзиту более 20 млн. тонн зерна из Украины.

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