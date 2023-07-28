Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Румыния может привлечь авиацию для ускорения транзита украинского зерна

Румыния может открыть новые пункты пропуска из Украины и увеличить персонал на существующих пунктах пропуска
 |  Автор: Ольга Опенько
Румыния может привлечь авиацию для ускорения транзита украинского зерна
Иллюстративное фото / Getty Images

Румынские власти планируют быстро расширить один из ключевых маршрутов транзита зерна из Украины, поскольку усиление атак России в Черном море усугубляет риски для мировой торговли продуктами питания. Об этом заявила глава МИД Румынии Луминита Одобеску в интервью Bloomberg.

Читайте также: У ЕС нет бюджетных средств для транзита украинского зерна

"Мы тесно контактируем с Украиной, чтобы определить лучшие варианты увеличения и ускорения этого транзита зерна. Ситуация безопасности, конечно, непростая, но мы очень привержены продолжению помощи Украине", – сказала Одобеску.

Так, отмечается, что Румыния может:

Читайте также: Запрет на импорт украинского зерна в пять стран ЕС продлен

  • открыть новые пункты пропуска из Украины,
  • увеличить персонал на существующих пунктах пропуска и привлечь бывших пилотов и военных пилотов, чтобы ускорить транзит судов через Дунайский канал.

Отмечается, что Румыния уже способствовала транзиту более 20 млн. тонн зерна из Украины.

Ранее мы писали, что ЕБРР ухудшил прогноз восстановления экономики Украины.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
01.08.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 36.87 41.01 0.00
Продажа 37.52 41.60 0.00
Все курсы наличных валют...
01.08.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 40.32 0.40
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK