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Потребление электроэнергии: Украина берет аварийную помощь в Польше и Румынии
Потребление электроэнергии в Украине продолжает удерживаться на максимальных значениях. Так, "Укрэнерго" вынуждено было брать аварийную помощь из Польши и Румынии общим объемом 2400 МВт-час. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Отмечается, что аварийная помощь привлекалась три дня подряд.
Отмечается, что 30 августа в пик потребления спрос на электроэнергию был всего на 2,7% ниже летнего рекорда 29 августа. В то же время возможность обеспечивать растущее потребление ограничена ремонтной кампанией на электростанциях.
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31 августа импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы составляет 1800 МВт-час. Экспорт отсутствует.
Ранее мы писали, что украинцам советуют подготовить к зиме или докупить генераторы.