Потребление электроэнергии: Украина берет аварийную помощь в Польше и Румынии

Помощь привлекалась три дня подряд

Потребление электроэнергии в Украине продолжает удерживаться на максимальных значениях. Так, "Укрэнерго" вынуждено было брать аварийную помощь из Польши и Румынии общим объемом 2400 МВт-час. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что аварийная помощь привлекалась три дня подряд.

Отмечается, что 30 августа в пик потребления спрос на электроэнергию был всего на 2,7% ниже летнего рекорда 29 августа. В то же время возможность обеспечивать растущее потребление ограничена ремонтной кампанией на электростанциях.

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31 августа импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы составляет 1800 МВт-час. Экспорт отсутствует.

Ранее мы писали, что украинцам советуют подготовить к зиме или докупить генераторы.