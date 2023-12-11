Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Чиновники покажут свои доходы: открыт публичный доступ к реестру деклараций

Полный публичный доступ к реестру будет обеспечен после завершения или отмены военного положения в Украине
 |  Автор: Ольга Опенько
Чиновники покажут свои доходы: открыт публичный доступ к реестру деклараций
Иллюстративное фото / depositphotos

Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло публичный доступ к реестру деклараций. Об этом идет речь на сайте НАПК.

Читайте также: Э-декларации будут открытыми: Рада проголосовала за предложения Зеленского

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выполнило требования принятого Верховной Радой Украины Закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, с учетом мер безопасности", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если в реестре не удалось найти определенное лицо, то это означает, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

Читайте также: Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях

Так, на основании представлений могут изыматься из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданные за все периоды. Все документы, поданные в реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически. При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые сейчас мобилизованы в ряды ВСУ, является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В НАПК также отмечают, что полный публичный доступ к реестру будет обеспечен после завершения или отмены военного положения в Украине.

Ранее мы писали, что резервы Нацбанка установили рекорд за всю историю независимости Украины.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
11.12.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 36.90 39.38 0.00
Продажа 37.47 40.68 0.00
Все курсы наличных валют...
11.12.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.74 39.60 0.40
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK