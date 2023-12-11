Чиновники покажут свои доходы: открыт публичный доступ к реестру деклараций

Полный публичный доступ к реестру будет обеспечен после завершения или отмены военного положения в Украине

Национальное агентство по предотвращению коррупции открыло публичный доступ к реестру деклараций. Об этом идет речь на сайте НАПК.

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"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выполнило требования принятого Верховной Радой Украины Закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, с учетом мер безопасности", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если в реестре не удалось найти определенное лицо, то это означает, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа.

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Так, на основании представлений могут изыматься из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданные за все периоды. Все документы, поданные в реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически. При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые сейчас мобилизованы в ряды ВСУ, является Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В НАПК также отмечают, что полный публичный доступ к реестру будет обеспечен после завершения или отмены военного положения в Украине.

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