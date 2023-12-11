Международная помощь Украине в 2024 году снизится - прогноз Fitch

Уменьшение помощи будет незначительным

Международная помощь Украине на 2024 год снизится.Такие прогнозы дает рейтинговое агентство Fitch.

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В то же время, по оценкам агентства, уменьшение помощи будет незначительным.

"Несмотря на политические риски по утверждению обещанного финансирования, бюджетная помощь на 2024 год будет лишь немного ниже 43 миллиардов долларов, запланированных на 2023 год", - прогнозирует Fitch.

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Долгосрочные предложения включают кредит ЕС для Украины на сумму 50 млрд евро до 2027 года, а также общие гарантии финансирования официального сектора, которые лежат в основе EFF МВФ.

Также Fitch Ratings видит большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за:

избирательного цикла в США

потенциальной усталости доноров,

остаточные риски относительно планов финансирования ЕС.

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Fitch прогнозирует, что государственный долг вырастет до 94,5% ВВП на конец 2024 года с 84,1% на конец 2023 года (и 48,9% на конец 2021 года), что значительно превышает среднее значение для рейтинга "B"/"C"/"D". суверенов, 70,7%. Прогнозы не включают потенциальную процедуру реструктуризации долга, параметры которой остаются неопределенными.

Ранее мы писали, что долги украинцев растут.