Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Международная помощь Украине в 2024 году снизится - прогноз Fitch

Уменьшение помощи будет незначительным
 |  Автор: Ольга Опенько
Международная помощь Украине в 2024 году снизится - прогноз Fitch
Иллюстративное фото / Getty Images

Международная помощь Украине на 2024 год снизится.Такие прогнозы дает рейтинговое агентство Fitch.

Читайте также: Война в Украине: интерес к военным вакансиям существенно вырос

В то же время, по оценкам агентства, уменьшение помощи будет незначительным.

"Несмотря на политические риски по утверждению обещанного финансирования, бюджетная помощь на 2024 год будет лишь немного ниже 43 миллиардов долларов, запланированных на 2023 год", - прогнозирует Fitch.

Читайте также: Украинские компании начали закрываться реже, чем до войны

Долгосрочные предложения включают кредит ЕС для Украины на сумму 50 млрд евро до 2027 года, а также общие гарантии финансирования официального сектора, которые лежат в основе EFF МВФ.

Также Fitch Ratings видит большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за:

  • избирательного цикла в США
  • потенциальной усталости доноров,
  • остаточные риски относительно планов финансирования ЕС.

Читайте также: От чего зависит окончание войны - ответ секретаря СНБО

Fitch прогнозирует, что государственный долг вырастет до 94,5% ВВП на конец 2024 года с 84,1% на конец 2023 года (и 48,9% на конец 2021 года), что значительно превышает среднее значение для рейтинга "B"/"C"/"D". суверенов, 70,7%. Прогнозы не включают потенциальную процедуру реструктуризации долга, параметры которой остаются неопределенными.

Ранее мы писали, что долги украинцев растут.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Финансы bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
Курс валют
11.12.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 36.90 39.38 0.00
Продажа 37.47 40.68 0.00
Все курсы наличных валют...
11.12.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.74 39.60 0.40
Все курсы НБУ...
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK