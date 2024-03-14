Оружие для Украины: кто против покупки боеприпасов за счет замороженных активов РФ

Всего с начала войны в странах Запада заморозили около 300 млрд долларов российских активов

Страны-члены ЕС выступили против плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для закупки оружия для Украины. Об этом сообщает Politico.

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Издание отмечает, что это происходит на фоне слухов о том, что предложение о заморозке активов будет представлено ближе к саммиту лидеров ЕС на следующей неделе.

В то же время неназванный европейский чиновник заявил, что Мальта, Люксембург и Венгрия на встрече послов 27 стран ЕС в среду высказали сомнения по поводу использования дохода от российских активов на закупку боеприпасов для Украины.

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По их словам, желание фон дер Ляйен использовать деньги для пополнения сокращающихся запасов оружия Украины осложнило переговоры, поскольку было достигнуто общее согласие, что они должны пойти на восстановление.

Стоит отметить, что всего с начала войны в странах Запада заморозили около 300 млрд долларов российских активов.

Ранее мы писали, что Россия производит 250 тысяч снарядов в месяц, что почти втрое больше, чем США и Европа производят для снабжения Украины вместе взятыми.