Украинцы назвали цель российских ударов по электростанциям

Ракетные удары по энергообъектам являются долгосрочной стратегией РФ

Большинство (74%) респондентов считают, что ракетные удары по энергообъектам являются долгосрочной стратегией РФ, направленной на разрушение украинской энергетики. Об этом с данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Еще 7% считают, что такие действия являются эпизодическими. Около 19% не определились по этому вопросу.

Около 80% опрошенных знают об ударах по энергетическим объектам, из них 38% хорошо информированы, 43% информированы частично, 12% знают очень мало. Ничего не знают об ушибах 6%. Жители городов и центральных областей обладают более высокой осведомленностью.

Более половины (57%) респондентов встречали в сети фото- или видеоматериалы, демонстрирующие масштаб разрушений энергетических объектов. Опрошенные из городов и более обеспеченные группы встречали такие материалы чаще.

Треть опрошенных (35%) считают, что энергетическая инфраструктура полностью выдерживает вызовы в форме ракетных ударов, большинство (56%) - считают, что выдерживает частично; еще 4% оценивают ситуацию как очень критическую.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.