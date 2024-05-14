ЕС принял план Украины по новой программе помощи

Общая финансовая помощь от ЕС в 2024 году достигнет 16 миллиардов евро

Совет Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам окончательно утвердил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на период с 2024 по 2027 годы. Это важный шаг, который подтверждает готовность ЕС предоставить значительную финансовую поддержку Украине.

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По этому решению, Украина получит 1,9 миллиарда евро безусловного финансирования, а оставшаяся часть бюджетной поддержки будет предоставляться ежеквартально после выполнения определенных индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

Ожидается, что общая финансовая помощь от ЕС в 2024 году достигнет 16 миллиардов евро, включая 3 миллиарда евро в виде грантов. Уже в марте-апреле в государственный бюджет Украины поступили два транша переходного финансирования на сумму 6 миллиардов евро.

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План Украины, одобренный Евросоюзом, определяет ключевые реформы и инвестиции, направленные на устойчивый экономический рост страны. Внедрение индикаторов плана создаст основу для эффективного восстановления, реконструкции и модернизации Украины, а также приблизит ее к интеграции в Европейский союз.

Ранее мы писали, что восстановление энергосистемы Украины нуждается в международной помощи.