НБУ оценил потери Украины от блокады границы: цифры

Потери от импорта товаров оцениваются в $500 млн, а от экспорта – в $160 млн

Блокада пунктов пропуска на границе, организованная польскими фермерами, принесла значительные прямые потери в первый месяц своего действия. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Потери от импорта товаров оцениваются в $500 млн, а от экспорта – в $160 млн. Однако благодаря частичной компенсации удалось смягчить ущерб: потери от импорта были компенсированы увеличением поставок по другим маршрутам, а запуск и расширение мощностей нового морского коридора помогли восстановить экспортные возможности.

Согласно заявлению Национального банка, благодаря полноценной работе нового морского коридора Украина сможет не только компенсировать убытки от блокады границы и введения лицензирования зерна, но и вернуться на традиционные зарубежные рынки. Также отмечается, что украинские продукты питания и металлургическая продукция уже начали возвращаться на рынки Азии, Африки и Америки.

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НБУ предполагает, что блокада границы будет прекращена во втором квартале 2024 года и не приведет к значительным потерям для экспортеров. Отрицательное воздействие на деятельность предприятий-импортеров также будет временным и будет компенсировано использованием запасов и увеличением поставок в будущем.

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