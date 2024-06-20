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В Украине существует угроза вспышек гепатита и холеры
Система здравоохранения Украины готова к возможным вспышкам и активно работает над предотвращением распространения инфекций
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил о риске вспышек гепатита и холеры из-за отключений электричества, которые приводят к перебоям в водоснабжении. Об этом рассказал министр в интервью для BBC.
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Основные причины риска вспышек:
- Отключение электроэнергии: Проблемы с электроснабжением могут привести к прекращению подачи воды, что создает условия для распространения инфекционных заболеваний через воду.
- Инфраструктурные атаки: Атаки на энергетические объекты, подобные подрыву Каховской дамбы, усугубляют ситуацию, создавая критические условия для общественного здравоохранения.
Текущая ситуация:
- Вспышки гепатита А: В прошлом и текущем году уже были зафиксированы случаи вспышек вирусного гепатита А, связанных с водой.
- Увеличение случаев гастроэнтероколитов: Наблюдается рост заболеваний неизвестной этиологии, что требует повышенного внимания и мониторинга.
Меры профилактики:
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- Интенсивная работа центров контроля профилактики и коммунальных служб: Усилены усилия по предотвращению распространения инфекций.
- Активизация эпидемиологического мониторинга: Система здравоохранения активизировала мониторинг, чтобы своевременно выявлять потенциальные случаи холеры и других инфекционных заболеваний.
- Вакцинация: Ляшко подчеркнул важность вакцинации во время войны и призвал граждан не отказываться от необходимых прививок.
Министр отметил, что даже при отсутствии случаев холеры система здравоохранения Украины готова к возможным вспышкам и активно работает над предотвращением распространения инфекций.
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