Гарантии безопасности: Украина будет ежегодно получать $60 млрд на военную поддержку

В следующие четыре года партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 миллиардов долларов ежегодно

Украина уже заключила 20 соглашений о безопасности со странами-партнерами, в рамках которых она будет получать 60 миллиардов долларов на военную поддержку каждый год. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Шмыгаль подчеркнул, что параллельно с мирными инициативами Украина усиливает сотрудничество с партнерами, поскольку только сильная коалиция способна обеспечить победу. Украина подписала соглашения о безопасности с союзниками, включая ЕС и США, что открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и закладывает основу для будущей безопасности в мирное время.

Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 миллиардов долларов ежегодно.

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Ранее лидеры G7 согласовали предоставление Украине гарантий безопасности. Украина подписывает с каждой из стран-партнеров отдельное соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Эти соглашения включают положения о поддержке Украины во время войны, обязательства по военной, гуманитарной и финансовой помощи, а также поддержку пути Украины в ЕС и НАТО.

Ранее мы писали, что ожидается сложная ситуация с дефицитом электроэнергии 6-8 недель.