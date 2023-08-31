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Всемирный банк выделит миллионы на ремонт поврежденного жилья украинцев

Первоначальное финансирование проекта составляет $232 млн
 |  Автор: Ольга Опенько
Всемирный банк выделит миллионы на ремонт поврежденного жилья украинцев
Иллюстративное фото / Getty Images

Всемирный банк в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)" направит Украине $232 млн на компенсации за мелкие ремонты частных домов и пострадавших от российского вторжения квартир. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Так, проект HOPE поможет тысячам украинских семей получить средства, чтобы начать ремонт своих домов до наступления зимы.

Первоначальное финансирование проекта составляет $232 млн, из которых:

  • $70 млн – кредит Международного банка реконструкции и развития, обеспеченный гарантией правительства Японии,
  • $162,5 млн – грант от многостороннего донорского Целевого фонда поддержки восстановления и реформирования Украины.

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Финансирование позволит возместить затраты на устранение частичных повреждений и ремонт 98 тыс. отдельных домов и 8 тыс. семей в 160 многоквартирных домах в пяти регионах.

Позже ожидается дополнительное финансирование до $800 млн от Всемирного банка и партнеров посредством кредитных гарантий, грантов и других взносов.

Ранее мы писали, что НБУ оценил потери экономики Украины от подрыва Каховской ГЭС.

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