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Всемирный банк выделит миллионы на ремонт поврежденного жилья украинцев
Всемирный банк в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)" направит Украине $232 млн на компенсации за мелкие ремонты частных домов и пострадавших от российского вторжения квартир. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Так, проект HOPE поможет тысячам украинских семей получить средства, чтобы начать ремонт своих домов до наступления зимы.
Первоначальное финансирование проекта составляет $232 млн, из которых:
- $70 млн – кредит Международного банка реконструкции и развития, обеспеченный гарантией правительства Японии,
- $162,5 млн – грант от многостороннего донорского Целевого фонда поддержки восстановления и реформирования Украины.
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Финансирование позволит возместить затраты на устранение частичных повреждений и ремонт 98 тыс. отдельных домов и 8 тыс. семей в 160 многоквартирных домах в пяти регионах.
Позже ожидается дополнительное финансирование до $800 млн от Всемирного банка и партнеров посредством кредитных гарантий, грантов и других взносов.
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