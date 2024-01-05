Компенсации за уничтоженное жилье: сколько миллиардов предусмотрено в бюджете

В бюджете 2024 года предусмотрено на компенсацию за уничтоженное жилье 5,6 млрд грн

На выплату компенсаций за уничтоженное жилье в бюджете 2024 предусмотрено 5,8 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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"На сегодняшний день в бюджете 2024 года предусмотрено на компенсацию за уничтоженное жилье 5,6 млрд грн. Эти средства закреплены именно за этим направлением и нам точно хватит этих средств на первый квартал. Дальше будем смотреть. Говорить с премьер-министром, министром финансов и решать по дополнительному финансированию", – сказал Кубраков.

На данный момент уже подано 8 тыс. заявлений, от людей, чье жилье разрушено в результате российской агрессии, 432 сертификата сгенерированы и владельцы выбирают жилье для покупки, уже заключены первые сделки купли-продажи и люди уже в ближайшие дни въезжают в новые дома.

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Напомним, что 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "Восстановление", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья.

С декабря начаты выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости – максимум 350 тыс. грн. для квартиры и 500 тыс. грн. – для частного дома.

С 1 января 2024 года компенсацию за поврежденное жилье начинают получать украинцы, которые отремонтировали его за свой счет.

С 1 августа 2023 года в "Действии" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье. Средняя цена компенсации за разрушенное жилье в Украине составляет 2 млн грн.

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