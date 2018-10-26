Физлицо банкрот: Как это будет работать

ВР приняла проект Кодекса, в соответствии с которым физлицо могут признать банкротом.

Банкротом могут признать при наличии долга в 111 690 грн depositphotos.com

Народные депутаты приняли проект Кодекса №8060, который предусматривает банкротство физических лиц. Кого и в каком порядке могут признать банкротом – читайте далее.

Об этом сообщает ЭП.

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Каждый украинец может быть признан банкротом в случае, если была соблюдена процедура. Во-первых, инициировать в суде возбуждение дела о банкротстве физического лица может только сам должник. Если заемщик не хочет, чтобы эта процедура к нему применялась, кредитор этого сделать не сможет.

При каких условиях физлицо можно признать банкротом?

1. Просроченные обязательства составляют не менее тридцати минимальных зарплат, то есть 111 690 грн при минимальной зарплате 3723 грн.

2. Должник перестал погашать плановые платежи в размере более 50% месячных платежей по каждому из обязательств в течение двух месяцев.

3. Есть постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физлица имущества, которое можно взыскать.

4. Другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить свои обязательства.

Значит, можно списать долги и снова стать банкротом?

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Нет, нельзя. Процедура предусматривает, что в течение пяти лет после банкротства таким физическим лицам запрещено повторно инициировать банкротство, заниматься предпринимательской деятельностью, брать кредиты, быть поручителями, заниматься адвокатской практикой, работать нотариусами, арбитражными управляющими, частными исполнителями.

За должника могут расплачиваться родственники?

Нет, на близких заемщика не возлагается ответственность по отношению к его задолженности.

На продажу может быть выставлено любое имущество, кроме единственного жилья должника (квартира 60 кв м или дом до 120 кв м), средств на пенсионных счетах и ​​в фондах соцстрахования

Куда нужно обратиться, чтобы начать процедуру банкротства?

Согласно кодексу, должник вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства в праве о неплатежеспособности.

Кто будет это контролировать?

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Управлять решением финансовых проблем должника будет арбитражный управляющий - специалист по неплатежеспособности. Арбитражный управляющий получит право доступа к информации о должнике, его имуществе, доходах и средства, в том числе - к конфиденциальной информации, содержащейся в государственных базах данных и реестрах.

Его задача - составить план реструктуризации кредита и, если компромисса с банком не достигнуто, - продать имущество заемщика, чтобы расплатиться по обязательствам.

Какие пути решения долгового вопроса?

Урегулировать вопрос можно через реструктуризацию долгов и реализацию имущества должника.

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Реструктуризация предусматривает использование рассрочки, прощение долгов, изменения сроков выплаты платежей и других инструментов, чтобы вывести должника из кризисной ситуации.

Такой способ имеет ограничения: не могут быть реструктуризированы кредиты, полученные на отдых, развлечения, приобретение предметов роскоши, или долги, появившиеся из-за участия в азартных играх и пари.

Также невозможно реструктурировать долги, относящиеся к алиментам. Кодекс регулирует только те долги, которые возникают из договорных правоотношений.

Все требования кредитора, которые возникли по кредиту в валюте, конвертируются в гривну по курсу НБУ на момент открытия дела о неплатежеспособности.

Процедура погашения долгов предусматривает продажу имущества должника. Она используется тогда, когда невозможно погасить долги другим способом.

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