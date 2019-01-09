Сколько можно заработать украинцам на выборах в 2019 году

Кандидаты в президенты готовы платить за помощь в предвыборной кампании.

Эксперты уверяют, что президентские выборы в 2019 году будут самыми "голодными" facebook.com/press.financial.maidan

На предвыборную кампанию в 2019 году кандидаты заложили в свой бюджет меньше денег, чем в предыдущие года, сообщают Вести. Потому в этом году будет меньше вакансий помощников, а также меньше агитаторов и митингов. Всего немного вакансий открыто за первые 10 дней предвыборной кампании.

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Объявления о поиске агитаторов, промоутеров и интервьюеров на выборы появились с начала года. Например, в Одессе старшему агитатору предлагают 5 тыс грн для набора волонтеров, контроля и работы и инструктажем.

"График плавающий, так что можно совмещать с основной работой. Зарплата ежемесячно. Агитировать надо за действующего президента", — рассказывает ответившая по телефону Юлия, отмечая, что возьмут лишь человека, поддерживающего кандидата. "А как вы это проверять будете?" — интересуются журналисты. "У нас есть методы", — отрезала Юлия.

Промоутеры, агитаторы и интервьюеры требуются и в Черкасской области для работы 5 дней в неделю, 4 часа в день с зарплатой в 1 тыс грн в неделю. Имя кандидата не сообщают.

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А вот в столице требуются люди, которые будут проводить анкетирование по темам о политических взглядах. Нужно сдать 50 анкет, опрошенных 50 людей из указанного дома, за то обещают выплачивать 5 тыс грн. Работа в команде нынешнего президента.

"Для того чтобы устроиться к нам на работу, достаточно иметь копию первой страницы паспорта и прописки, идентификационный код не нужен. Оплата — по окончании работы на руки по предъявлению паспорта, после проверки всех анкет. Можно хорошо заработать", — зазывает старший агитатор Денис, который разместил в Сети свое объявление.

Работа в агитационных палатках, например, в Киеве, стартует только с 15 января. Предлагают работать 2-3 дня в неделю по 500 грн в день. За сколько нужно будет стоять на митингах под ВР и Кабмином еще не сообщают, но на конец января уже начинают набирать людей.

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Так, гражданин Украины Андрей, раздававший газеты от партии Удар в 2014 году, рассказал, что работа агитатором является хлопотным и не всегда выгодным делом.

"Платили тогда в Киеве около 200 грн в день, но слышал, что многих "кидали". Несколько дней впустую стояли, а потом главный руками разводил — "шеф не дал денег". Или же обвиняли в чем-то, чтобы не платить. Мол, не так общаешься, отошел не на 10 минут, а на 15. Вообще общение с избирателями — отдельная тема, встречаются ведь разные индивидуумы. Однажды какой-то дед плюнул мне в лицо, другой начал политический диспут устраивать", — вспоминает Андрей.

Андрей поделился, что цена за работу на предвыборной кампании практически одинакова вне зависимости от "богатства" или "бедности" кандидата.

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"Другой вопрос — кто и как платит. История, как один кандидат на киевских выборах, которым были уклеены все улицы, "кинул" сотню людей, — всем известна. Но мое личное убеждение — ловить на этих выборах особо нечего", — продолжает Андрей.

Еще в 2010 году на выборах зарабатывали хорошо. Например, за участие в разных общественных мероприятиях или митингах давали 10-25 грн в час, работать можно было от 6 до 8 часов. За приведенного "друга" зарплату увеличивали. За агитацию можно было получить от 150 до 350 грн в день, а баннер на балконе стоил 50-80 грн в месяц. При курсе доллара в 8 грн/долл можно было заработать в день более 40 долларов.

Уже следующие выборы в 2014 году снизили оплату работникам. За уличную работу платили до 400 грн в день, при курсе в 14-16 грн/долл эта сумма достигала 25 долларов. Политтехнологи и политологи считают, что выборы-2019 будут самыми "голодными" при пересчете на доллар, так как основные силы будут вкладывать в соцсети и телевидение.

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Андрей Золотарев, политолог, уверяет, что бюджет на президентские выборы уменьшен на 30-40% по сравнению с предыдущими годами.

"Заработки для народа будут больше на парламентских выборах, в которые, по идее, должны вложить больше. На парламентские выборы большие ставки делают крупные финансово-промышленные группы", — отмечает политолог.

Олег Пастернак, политтехнолог, утверждает, что с 2014 года наблюдается "жеманная жадность потенциальных клиентов топ-уровня".

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"Вот как стоил в 2010–2014 годах один голос избирателя в районе 1–2 доллара, если распределить расходы кандидатов на количество проголосовавших за них, — так он и будет стоить. И то, это не официальные данные, без незадекларированных трат на телерекламу", — подсчитывает Олег Пастернак.

По его словам, кандидаты в этом году будут использовать волонтерскую работу.

"Кандидаты второго эшелона будут максимально экономить, так как для них президентская кампания рассматривается как заявка перед стартом в парламент", — отмечает политтехнолог.

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Он уверяет, что кандидатам не имеет смысла платить больше.

"На выборах в агитаторы идут пенсионеры и студенты, уровень жизни которых и так не очень высок. Считается, что им и этого хватит. А все сэкономленные на агитаторах деньги уйдут на подкуп членов комиссий, судей для вынесения нужного решения и т. д.", — говорит Пастернак.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердила смету на 2019 год. Госбюджет-2019 предусматривает на президентские выборы 2,4 млрд грн, а на парламентские 1,9 млрд грн.