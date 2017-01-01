Час работы "на бигмак": Сколько нужно работать в Украине и в мире

Чтобы купить один бигмак среднему украинцу нужно проработать почти 50 минут.

Украинец, получающий среднюю зарплату может заработать на бигмак (54 грн) за 50 минут. Сегодня рассказали, что такой индекс используют во многих странах мира, учитывая, что стоит сэндвич по-разному.

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В Украине разброс между самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми профессиями приблизительно равен 6,5 раз. Так, авиаторы на бигмак заработают за 12 минут, а почтальон, например, за полтора часа.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин утверждает, что летчиков в стране только несколько тысяч, потому высчитывать нужно по массовым профессиям. Так, наиболее высокооплачиваемыми считаются банкиры и айтишники, которые в итоге тратят столько же времени на бигмак, как и те, кто работает на минимальной зарплате в Евросоюзе.

А средний украинец должен работать около 50 минут, что в 1,5 раза меньше, чем минимально допустимо по меркам Западной Европы. Низкооплачиваемые бюджетники, например, медики, работники культуры и т. д., должны работать в разы больше.

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Пендзин считает, что средняя почасовая зарплата, рассчитанная Госстатистики, правильно отражает заработки в бюджетной сфере, в промышленности и частично в банковском секторе.

“В IT-секторе реальные доходы намного выше, так как многие программисты оформлены как предприниматели. Также в 2—3 раза занижены заработки в агросекторе и сервисе. Поэтому реальная картина более радужная для гражданина и менее радужная для государства“, — разъяснил Пендзин.

HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина рассказала, что почасово трудятся люди с гибким графиком работы: операторы контакт-центров, грузчики, сотрудники общепита. В общем количестве работников это порядка 10%, остальные имеют твердые оклады, плюс премии, бонусы.

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“Работодатели мало заинтересованы на переход к почасовке, так как могут установить минимальные оклады, а остальное доплачивать в конверте“, — анализирует эксперт.

Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко уверен, что Украина должна как можно быстрее перейти от помесячной к почасовой оплате труда, как в ЕС:

“В развитых странах все знают, сколько стоит час оплаты труда той или иной профессии. Если перейдем и мы — и работник, и работодатель станут лучше считать свои деньги, это существенно повлияет на уровень оплаты труда“.

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Но есть страны, которые живут немного хуже, чем украинцы. Например, украинцу, получающему минималку, для оплаты бигмака надо работать 2 часа 9 мин. А, например, мексиканцу (минзарплата $0,57 в час) надо работать 4 часа 40 мин., индусу с минзарплатой $0,6 в час — 2 часа 53 мин.

В большинстве стран Западной Европы, а также в Японии и Канаде, чтобы заработать “на бутерброд“, имея почасовую минзарплату, надо трудиться в среднем полчаса. Кроме Дании, где для этого нужно всего 16 мин., и Англии — 18 мин. В США, родине бигмаков, чтобы на него заработать, надо быть занятым на наемной работе 41 минуту.

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Ранее сообщалось, что с 2015 года минимальная зарплата выросла на 91 доллар.