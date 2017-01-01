Час работы "на бигмак": Сколько нужно работать в Украине и в мире
Украинец, получающий среднюю зарплату может заработать на бигмак (54 грн) за 50 минут. Сегодня рассказали, что такой индекс используют во многих странах мира, учитывая, что стоит сэндвич по-разному.
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В Украине разброс между самыми высокооплачиваемыми и самыми низкооплачиваемыми профессиями приблизительно равен 6,5 раз. Так, авиаторы на бигмак заработают за 12 минут, а почтальон, например, за полтора часа.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин утверждает, что летчиков в стране только несколько тысяч, потому высчитывать нужно по массовым профессиям. Так, наиболее высокооплачиваемыми считаются банкиры и айтишники, которые в итоге тратят столько же времени на бигмак, как и те, кто работает на минимальной зарплате в Евросоюзе.
А средний украинец должен работать около 50 минут, что в 1,5 раза меньше, чем минимально допустимо по меркам Западной Европы. Низкооплачиваемые бюджетники, например, медики, работники культуры и т. д., должны работать в разы больше.
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Пендзин считает, что средняя почасовая зарплата, рассчитанная Госстатистики, правильно отражает заработки в бюджетной сфере, в промышленности и частично в банковском секторе.
“В IT-секторе реальные доходы намного выше, так как многие программисты оформлены как предприниматели. Также в 2—3 раза занижены заработки в агросекторе и сервисе. Поэтому реальная картина более радужная для гражданина и менее радужная для государства“, — разъяснил Пендзин.
HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина рассказала, что почасово трудятся люди с гибким графиком работы: операторы контакт-центров, грузчики, сотрудники общепита. В общем количестве работников это порядка 10%, остальные имеют твердые оклады, плюс премии, бонусы.
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“Работодатели мало заинтересованы на переход к почасовке, так как могут установить минимальные оклады, а остальное доплачивать в конверте“, — анализирует эксперт.
Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко уверен, что Украина должна как можно быстрее перейти от помесячной к почасовой оплате труда, как в ЕС:
“В развитых странах все знают, сколько стоит час оплаты труда той или иной профессии. Если перейдем и мы — и работник, и работодатель станут лучше считать свои деньги, это существенно повлияет на уровень оплаты труда“.
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Но есть страны, которые живут немного хуже, чем украинцы. Например, украинцу, получающему минималку, для оплаты бигмака надо работать 2 часа 9 мин. А, например, мексиканцу (минзарплата $0,57 в час) надо работать 4 часа 40 мин., индусу с минзарплатой $0,6 в час — 2 часа 53 мин.
В большинстве стран Западной Европы, а также в Японии и Канаде, чтобы заработать “на бутерброд“, имея почасовую минзарплату, надо трудиться в среднем полчаса. Кроме Дании, где для этого нужно всего 16 мин., и Англии — 18 мин. В США, родине бигмаков, чтобы на него заработать, надо быть занятым на наемной работе 41 минуту.
Ранее сообщалось, что с 2015 года минимальная зарплата выросла на 91 доллар.
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